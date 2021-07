Três Passos realizará processo seletivo para preenchimento de vagas temporárias

Permanecem abertas até o dia 1º de agosto, as inscrições para o processo seletivo simplificado visando o preenchimento de vagas temporárias de categorias funcionais constantes nos quadros de pessoal da Administração Pública Municipal e para formação de cadastro de reserva, ressalvadas as nomeações que vierem a ocorrer em decorrência do concurso público.

Existem vagas disponíveis para contador, técnico em contabilidade, tesoureiro, motorista e eletricista. Os vencimentos variam entre R$ 1,3 mil e R$ 5,5 mil dependendo do cargo. A taxa de inscrição custa R$ 36,12.

As provas estão previstas para o dia 8 de agosto. Mais detalhes sobre o edital do processo seletivo simplificado podem ser consultados no site oficial da Prefeitura de Três Passos ou da empresa SC Treinamentos de Timbó/SC.

