Tenente Portela: Número de casos ativos de Covid-19 se mantém inalterado

Na passagem da quarta-feira para a quinta-feira desta semana, não houve alteração na quantidade de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela. Continua em quatro, o número de infectados. As informações constam no boletim epidemiológico de 22 de julho.

Desde o início da pandemia, são 1.726 moradores contaminados com o vírus, dos quais, 1.690 estão recuperados. Em virtude da doença, 32 portelenses perderam a vida. O óbito mais recente foi registrado no dia 17 de julho.

Nas últimas 24 horas, reduziu de quatro para três, o montante de residentes em Tenente Portela internados no Hospital Santo Antônio (HSA) por causa da Covid-19. Agora, são dois casos confirmados – que ocupam leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) – e um suspeito que está na enfermaria.

