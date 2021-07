Coronel Bicaco realiza agendamento da vacinação contra covid-19 para adolescentes de 12 á 17 anos

A partir desta quinta-feira ( 22/07) os responsáveis pelos adolescentes que apresentam alguma das comorbidades abaixo devem se dirigir até a sala de vacina da UBS central do município para realizar o agendamento da vacina.

- Obesidade grave

- Pneumopatias crônicas graves

- Imunodeprimidos

- Hemoglobinopatia

- Doença cardiovascular

- Doença neurológica crônica

- Diabete Mellitus

Atenção:Não esquecer de levar junto o comprovante da comorbidade, documento de identificação e carteira de vacina.

Maiores informações podem ser obtidas na secretaria municipal de saúde.

