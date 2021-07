Redentora vacinará adolescentes com comorbidades contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde informou que na próxima segunda-feira, dia 26 de julho, inicia a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 á 17 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades.

É necessário atestado médico.

Mais informações podem ser obtidas no Setor de Imunização da Unidade Básica de Saúde ou pelo telefone (55) 9638 8853.

