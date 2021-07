Derrubadas possui apenas um caso ativo do novo coronavírus

Atualizados na quarta-feira (21/7), os dados epidemiológicos revelam que Derrubadas tem apenas um caso ativo do novo coronavírus. Três pessoas aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

Dos 1.084 moradores testados, 336 tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19. O número de curados está em 329. O município ainda possui seis óbitos atribuídos ao vírus.

No momento, um derrubadense está hospitalizado em função do novo coronavírus.

