Coronel Bicaco contabiliza a 34ª morte em decorrência da Covid-19

Através de uma nota oficial divulgada na tarde da quarta-feira (21/7), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e o Comitê de Atenção ao Coronavírus, comunicaram a 34ª morte provocada pela Covid-19 em Coronel Bicaco.

A vítima é um homem de 65 anos de idade. Ele foi diagnosticado com a doença em 1º de abril e faleceu no dia 4 de julho. A causa do óbito foi discutida entre os membros do Comitê de Operações de Emergência (COE) e da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Após investigação e troca de informações, foi concluído que o caso tinha relação com a Covid-19.

O mais recente boletim epidemiológico mostrava que Coronel Bicaco possuía 21 casos ativos e nove moradores hospitalizados em virtude da infecção. Desde o começo da pandemia, 778 bicaquenses se contaminaram com o vírus.

