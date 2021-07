Presidente do Parlamento do Mercosul promete empenho por ponte na região

O deputado Celso Russomanno do Republicanos de São Paulo pediu até o fim do recesso parlamentar para conceder uma entrevista para a Rádio Província e falar a respeito da possível elaboração, em conjunto com o parlamento do Mercosul, de um projeto para a construção de uma ponte em Porto Soberbo, ligando o Brasil e a Argentina.

Em visita recente a Três Passos, onde moram familiares da esposa de Russomano, ele se reuniu com prefeitos e disse que poderia pleitear junto ao Mercosul, usando da condição de presidente do parlamento, recursos para a construção de uma ponte no local, mas que para isso seria necessário a elaboração de um projeto pela região. Os prefeitos surpreenderam o parlamentar, pois já havia um projeto pronto de uma obra ligando os dois países. Russomanno levou consigo o projeto e deixou com os prefeitos a promessa de que iria tentar viabilizar o acontecimento.

Desde a data do fato, nossa reportagem tem mantido contato com a assessoria do parlamentar, com a intenção de reunir informações em relação à questão e fomos informados nas últimas horas, que Russomano, aproveitando-se do recesso, cancelou as entrevistas e voltará a falar com a imprensa apenas no início de agosto.

Nossa reportagem vai seguir acompanhado o caso.

