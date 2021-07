Em nova estimativa, governo do RS calcula vacinar todos os adultos com primeira dose até 7 de setembro

Em uma nova estimativa, o governador Eduardo Leite projetou que o Rio Grande do Sul poderá aplicar a primeira dose da vacina contra a covid-19 em toda a população adulta até 7 de setembro. A projeção anterior feita pelo Piratini previa imunização desse grupo até 20 de setembro.

A previsão do novo cronograma depende, segundo Leite, da manutenção do repasse dos imunizantes pelo governo federal.

– Se não houver mais nenhum susto no fluxo das remessas (de vacinas) por parte do governo federal, vamos cumprir a meta de vacinar toda a população adulta até o início de setembro. Dá para dizer que até o dia 7 de setembro a gente espera ter toda a população gaúcha com a primeira dose aplicada – disse Leite, durante uma transmissão ao vivo pela internet, na manhã desta terça-feira (20).

