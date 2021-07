Tenente Portela fatura prêmio como município que mais vacinou no estado

O Governo do estado divulgou a lista dos vencedores do projeto que premia os municípios que mais vacinaram no Rio Grande do Sul, e Tenente Portela ganhou o primeiro lugar entre os com população entre 10 mil e 50 mil habitantes. O prêmio pago pelo estado será de 75 mil reais. Foi o único município da região a ser premiado. Na mesma categoria de Tenente Portela, Arroio do Sal ficou em segundo lugar com prêmio de 50 mil reais.

Nos municípios acima de 100 mil habitantes foram premiados Uruguaiana e Passo Fundo em primeiro e segundo lugar com 150 mil e 100 mil reais respectivamente. Santa Rosa ganhou o primeiro lugar entre os municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes, com premiação de 100 mil reais e São Borja foi segundo com prêmio de 75 mil reais.

Já na categoria de municípios com população abaixo dos 10 mil habitantes, Vila Flores foi primeiro lugar com prêmio de 50 mil reais e Barra do Rio Azul ficou em segundo com 25 mil reais.

No total foram repassados R$ 625 mil aos municípios de acordo com o número de doses aplicadas e registradas sobre o número de doses distribuídas, outros R$ 625 mil serão repassados às prefeituras vencedoras em 20 de agosto, em nova edição do Prêmio, totalizando R$ 1,25 milhão.

Os valores repassados para os municípios devem ser utilizados para investimentos na área da Saúde.

