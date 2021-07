Moradores podem opinar no Plano Plurianual de Portela via internet

O município de Tenente Portela está realizando uma consulta pública virtual sobre o Plano Plurianual 2022 a 2025. Ferramenta está disponível no portal oficial do Município até o final do mês e possibilitará a indicação de prioridades para os próximos quatro anos.

Devido às restrições impostas pela pandemia, a ferramenta virtual foi a forma encontrada pelo Governo Municipal para possibilitar a participação do cidadão. Esta interação, está inserida no lema “Portela, Por Todos”, que norteia a construção do PPA 2022/2025.

O formulário virtual é de fácil acesso. Não é necessário a identificação, apenas é preciso informar o bairro ou localidade em que o cidadão reside. Na sequência o participante da consulta tem a possibilidade de registrar as sugestões de projetos e programas nas áreas de atuação do Governo Municipal.

Neste período de coleta das demandas, simultaneamente, uma comissão formada por representantes de todas Secretarias Municipais, está trabalhando na elaboração do PPA. Durante o mês de agosto, o plano deverá ser finalizado e discutido através de audiência pública, possivelmente ainda virtual.

No início de setembro, ocorrerá o envio do projeto do PPA 2022/2025 para o Legislativo. A coordenação de todo o processo de elaboração do Plano Plurianual está a cargo da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social.

