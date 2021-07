RS ainda tem 95 mil pontos sem luz após vendaval de domingo

O Rio Grande do Sul ainda tem 95 mil clientes sem energia elétrica em função do vento forte que atingiu o Estado no domingo (18). Apenas na área de concessão da CEEE são 84 mil pontos afetados, conforme balanço atualizado no começo da manhã desta segunda-feira (19).

Este número chegou a ser de 161 mil clientes na área da companhia ao longo do domingo. Na última atualização, da noite passada, eram 139 mil unidades consumidoras sem luz.

Segundo a CEEE, o maior número de ocorrências está no Litoral Norte e no sul do Estado, especialmente em Pelotas. Na Região Metropolitana, Viamão é o local com maior reflexo do vendaval.

Já na área de concessão da RGE, são 11 mil clientes sem luz, conforme balanço atualizado pouco antes das 8h desta segunda. De acordo com a empresa, a maioria dos pontos está na Região Metropolitana, principalmente em Canoas e Gravataí.

