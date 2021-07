RS identifica mais três casos suspeitos da variante Delta

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou a identificação de mais três casos suspeitos da variante Delta (B.1.1.617.2 – de origem na Índia) no Rio Grande do Sul. As novas amostras, coletadas em pacientes de Canoas, Esteio e São Leopoldo, foram enviadas para análise da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Os três novos casos suspeitos são monitorados pelas vigilâncias em saúde dos municípios. O Cevs também está fazendo um levantamento sobre histórico de viagens, contatos anteriores com casos confirmados e se outras pessoas próximas aos pacientes estão sintomáticas.

No início da semana, o Estado já havia enviado à Fiocruz outras duas amostras de suspeitas da variante Delta identificado em pacientes de Gramado e Santana do Livramento. O resultado delas deve sair ainda nesta sexta-feira (16).

