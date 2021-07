Município de Vista Gaúcha adquire área de terra para colocação de materiais não contamináveis

Com o objetivo de ter um local adequado para a colocação de materiais como galhos de podas de árvores, entulhos de construções entre outros, a Administração Municipal de Vista Gaúcha adquiriu uma área de terra para o depósito dos mesmos. Era uma reivindicação antiga da comunidade e também da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Vista Gaúcha.

De acordo com o Prefeito Claudemir José Locatelli, a área adquirida para depósitos corretos de entulhos, podas de árvores e outros darão uma segurança tanto para a Administração quanto para a comunidade, pois antes era muito comum ver depósitos à beira de estradas e terrenos baldios. Com a aquisição do terreno, serão resolvidos os transtornos que ocorriam no município devido ao destino incorreto dos materiais. A área adquirida recentemente é de aproximadamente 5 hectares e fica localizada na Localidade de Linha Bonita.

