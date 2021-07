Concluída a recuperação do acesso ao IFFAR e UFSM em Frederico Westphalen

O acesso ao Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) e ao campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em Frederico Westphalen está em condições renovadas. Os serviços foram concluídos nos últimos dias, com um investimento de R$ 642 mil previsto no Plano de Obras 2021-2022 do Governo do Estado.

As intervenções resultaram em melhorias nos 2,83 quilômetros que ligam as instituições de ensino à BR 386.

De acordo com o diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), Luciano Faustino, as melhorias no acesso ao IFFAR e ao campus da UFSM darão mais segurança para o transporte da população e de produtos agropecuários locais.

— Recuperamos as condições do pavimento, com ênfase nos pontos críticos da rodovia, revitalizamos a pintura da pista e instalamos novas placas — detalha Luciano Faustino.

