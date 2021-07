Tenente Portela possui 15 moradores infectados com Covid-19

Dez pacientes estão no aguardo do retorno dos exames laboratoriais (Foto: Diones Roberto Becker)

Depois de três quedas consecutivas nesta semana, Tenente Portela chega na quinta-feira (15/7) com 15 casos ativos do novo coronavírus. Dez pacientes estão no aguardo do retorno dos exames laboratoriais.

O município acumula, desde o começo da pandemia, 1.723 diagnósticos positivos. Deste montante de infectados, 1.677 já se recuperaram e 31 perderam a vida.

Quatro residentes em Tenente Portela permanecem ocupando leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em função da Covid-19. São três casos confirmados e um suspeito. Dois internados estão na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

