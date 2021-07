Tenente Portela: Élido Balestrin recua em pedido e continua na Secretaria de Finanças

Élido Balestrin tinha solicitado desligamento do cargo no dia 9 de julho (Foto: Divulgação)

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Sistema Província de Comunicação, o ex-prefeito Élido Balestrin havia solicitado desligamento da chefia da Secretaria Municipal de Finanças no dia 9 de julho. O pedido de afastamento foi confirmado pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.

Em contato com a reportagem do Sistema Província de Comunicação, o atual secretário revelou que ainda aconteceriam conversas sobre o assunto e que uma decisão seria anunciada em breve.

Na tarde da quinta-feira (15/7), a assessoria de comunicação da Prefeitura de Tenente Portela informou que Élido Balestrin recuou em sua solicitação e continuará à frente da Secretaria Municipal de Finanças.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.