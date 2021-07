Inscrições para estandes no Pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer terminam na sexta, dia 9

Encerra-se na sexta-feira (9/7) o prazo de inscrição para agroindústrias e empreendimentos de artesanato rural, plantas e flores interessados em expor seus produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar durante a Expointer. A 44ª edição da feira agropecuária será entre 4 e 12 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A ficha de cadastramento está disponível nos escritórios municipais da Emater, na Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), na Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf-RS) e na Via Campesina.

Para participar do processo de seleção, a agroindústria precisa estar incluída no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), com regularização ambiental, sanitária e tributária. Além disso, deve apresentar no processo de inscrição o extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e um licenciamento sanitário válido e atualizado.

“A expectativa é muito grande. Nós temos ainda até sexta-feira (dia 9) para que agricultores familiares procurem o seu sindicato ou a Emater para a inscrição. E esta feira é muito importante, é a feira do recomeço pós pandemia, vamos dizer assim”, destaca Flávio Smaniotto, diretor do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria (Dafa) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

Os expositores dividirão uma área de 7 mil metros quadrados, cumprindo todos os protocolos sanitários que serão estabelecidos pela Secretaria Estadual da Saúde.

Depois de encerrado o prazo de inscrições, a comissão avaliará a documentação de todos os inscritos e comunicará aqueles que estiverem aptos à participação.