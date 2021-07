Golpistas se passam por atendentes do Ministério da Saúde para tentar clonar WhatsApp

Criminosos estão enviando mensagens via WhatsApp para um suposto agendamento de vacinação contra a COVID-19. No entanto, trata-se de uma fraude, pois utilizam a tática de enviar código via SMS para tentar clonar o aplicativo WhatsApp.

A Brigada Militar esclarece que o Ministério da Saúde não realiza agendamento por whats e não envia códigos via SMS.

Se você receber a mensagem, desconfie e não responda. Na dúvida, faça contato com a Polícia.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.