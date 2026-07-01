Quarta, 01 de Julho de 2026
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TST determina aumento de 80% da frota de ônibus durante a greve no Rio

Descumprimento resultará em multa diária de R$ 100 mil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/07/2026 às 08h45
TST determina aumento de 80% da frota de ônibus durante a greve no Rio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que as empresas de ônibus da cidade do Rio coloquem em circulação, a partir desta quarta-feira (1), no mínimo, 80% da frota operacional ativa, por linha e itinerário, durante o período de paralisação dos rodoviários, até o julgamento do mérito do dissídio coletivo de greve.

A decisão do TST foi proferida na noite desta terça-feira (30) pelo presidente do Tribunal, ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, em atendimento a pedido apresentado pela prefeitura do Rio.

Luiz Philippe Vieira reconheceu que o transporte coletivo é um serviço essencial e que “a manutenção de apenas 50% da frota, percentual anteriormente fixado em decisão liminar, representava risco à ordem e à segurança pública, além de comprometer o direito de ir e vir da população”.

O Prefeitura do Rio ficará responsável por fiscalizar, por meio dos sistemas eletrônicos de monitoramento da operação, o cumprimento da decisão judicial. A administração municipal acompanha a situação e reforça que “seguirá adotando todas as medidas necessárias para assegurar a continuidade do transporte público e minimizar os impactos à população”.

Multa diária

Em caso de descumprimento da decisão, foi fixada multa diária de R$ 100 mil para a representação da categoria profissional. O TST também determinou que, caso fique comprovado eventual conluio entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal para prejudicar os cofres públicos, a penalidade será estendida ao sindicato patronal e elevada para R$ 200 mil por dia para cada uma das entidades.

Os rodoviários e o sindicato patronal marcaram para as 11h desta quarta-feira, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nova rodada de negociação para o fim da greve, iniciada na segunda-feira (29).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 4 horas

Revolta da Chibata: MPF recorre do valor da indenização da União

Instituição quer que ela passe de R$ 200 mil para R$ 5 milhões
Justiça Há 15 horas

Fux vai presidir Segunda Turma do STF a partir de agosto

Com Gilmar, Mendonça, Marques e Toffoli, grupo julgará caso Master

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/ARQUIVO
Justiça Há 16 horas

STF mantém fim da aposentadoria compulsória para juízes condenados

Decisão foi tomada por unanimidade pela Primeira Turma
Justiça Há 16 horas

Organizações pedem rapidez ao STF no julgamento da Lei Cota Zero no MT

Estudos apontam prejuízos aos pescadores do estado

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 17 horas

Supremo libera pagamento retroativo de penduricalhos

Valores serão limitados a 35% do teto constitucional

Tenente Portela, RS
20°
Chuva
Mín. 16° Máx. 19°
20° Sensação
1.47 km/h Vento
92% Umidade
100% (14.41mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quinta
16°
Sexta
11°
Sábado
16°
Domingo
20°
Segunda
15° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

IA nas empresas cresce, mas adoção segue inicial
Câmara Há 11 minutos

Motta se reúne com ministro da Fazenda para discutir dívidas rurais e combustíveis
Saúde Há 11 minutos

Saúde em Obras: Hospital Nereu Ramos executa melhorias para ampliar a segurança contra incêndios

Senado Federal Há 11 minutos

Vai à Câmara projeto que autoriza servidor federal a atuar como MEI
Defesa Feminina Há 34 minutos

Senado libera venda de spray de proteção pessoal para mulheres e encaminha projeto para sanção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,55%
Euro
R$ 5,91 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 330,748,73 +2,64%
Ibovespa
171,913,00 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7053 (30/06/26)
02
15
54
63
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3723 (30/06/26)
02
04
05
06
07
10
12
15
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias