RS mantém sete regiões em Alerta no Sistema 3As de Monitoramento

Sete regiões Covid foram mantidas em Alerta pelo Gabinete de Crise em reunião na tarde desta quarta-feira (7/7). Pela segunda semana consecutiva, a melhora dos índices avaliados pelo Sistema 3As de Monitoramento da pandemia levou à retirada de outros cinco Alertas que estavam em vigor.

"É algo a se comemorar, sim, a melhora de indicadores, mas é importante ressaltar que a retirada dos Alertas não pode implicar no relaxamento nos cuidados. Pelo contrário, quer dizer que devemos seguir com eles, porque estão dando certo. A vacinação está avançando em bom ritmo, mas ainda precisamos manter os protocolos de prevenção para conter o vírus, preservar vidas e manter as atividades econômicas funcionando”, afirmou o governador Eduardo Leite.

As regiões de Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Rosa e Uruguaiana seguem em Alerta e receberam relatórios atualizados da sua situação. Dessa forma, as equipes regionais podem avaliar quais medidas adotar para melhorar os indicadores da pandemia. Todos os documentos estarão disponíveis ainda nesta quarta (7) no site do Sistema 3As.

Bagé, Cruz Alta, Erechim, Ijuí e Santa Maria tiveram os Alertas retirados. Apesar da melhora, a equipe técnica do GT Saúde e o Gabinete de Crise destacaram que nem estas cinco regiões nem as outras nove que já estavam sem Alerta ou Aviso devem reduzir os cuidados e as medidas de prevenção.

“Apesar da melhora, precisamos manter a atenção, pois nos últimos três dias a taxa de ocupação dos leitos clínicos reduziu muito pouco. Não compromete o quadro positivo de toda a semana, mas é preciso estar sempre olhando cuidadosamente os indicadores. Além disso, a variante delta do coronavírus, que hoje foi confirmada em transmissão comunitária em São Paulo, nos preocupa pelo alto risco que representa”, dissePedro Zuanazzi, diretor do Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

• Confira aqui o histórico de cada uma das 21 regiões Covid.

No caso de Bagé, a região apresentou quedas acentuadas no número de internados por Covid-19, tanto em leitos clínicos como em UTI. A queda na taxa de mortalidade também chama a atenção, tendo alcançado índice semelhante ao do Estado.

A incidência de casos confirmados de Covid chama a atenção na região de Cruz Alta, onde os registros têm caído pelo menos desde 11 de junho. O número de óbitos vem caindo desde meados do mês passado também e, desde o início desta semana, é inferior à média estadual.

A região de Erechim é outra que registra queda expressiva no número de confirmados com Covid, tendo chegado a 553 casos por 100 mil habitantes no dia 15 de junho e, na terça (6/7), caiu para uma taxa de 226,7 por 100 mil habitantes, bem próximo da média estadual (209,5). O número de óbitos e a queda persistente de internados em leitos clínicos contribuíram.

Ijuí também apresenta queda no número de internados por Covid-19 desde o início do mês de junho, principalmente nos leitos clínicos. Além disso, é a quinta região Covid com maior porcentagem da população com esquema vacinal completo.

Em Santa Maria, a situação é semelhante, com redução no número de casos confirmados Covid e redução das internações em leitos clínicos e UTI.

• Acesso todos os dados e históricos de todas as regiões Covid em https://sistema3as.rs.gov.br/boletim-regional



REGIÕES COM ALERTA

• Cachoeira do Sul

• Caxias do Sul

• Palmeira das Missões

• Passo Fundo

• Pelotas

• Santa Rosa

• Uruguaiana