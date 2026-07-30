Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em Bom Progresso

Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa.

Confira Edital na íntegra com os nomes por local de votação e respectivas Seção:







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