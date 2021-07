Masp e Osesp transmitem concerto online

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), transmitem hoje (7), às 19h, a próxima edição do concerto Osesp MASP B3. O concerto será feito no Masp Auditório, mas só poderá ser acompanhado pelo canal do museu no Youtube. Nesta transmissão, a obra apresentada será Índio na Floresta (Caboclo), de 1963, de Rosina Becker, pertencente ao acervo do museu. O comentarista convidado é o professor Sergio Molina.

Segundo informações do Masp, o projeto é promovido desde 2015, com o objetivo de estabelecer diálogos entre arte e música, relacionando similaridades estéticas e históricas entre ambas. Cada apresentação é comentada por um especialista convidado, que faz a conexão entre as obras de arte da coleção do museu e do comodato MASP B3 com peças musicais interpretadas por músicos da Osesp.

Nesta edição, Molina, que é compositor e professor, graduado em composição, mestre em musicologia e doutor em música pela Universidade de São Paulo (USP), estabelecerá paralelos entre a pintura e peças de Anthony Holborne, Johann Sebastian Bach, Heitor Villa-Lobos, Charles Ives, José Alberto Kaplan e Osvaldo Lacerda.

A interpretação da música será do Quinteto de Metais de São Paulo, formado por: Fernando Dissenha (trompete), Marcelo Matos (trompete), José Costa Filho (trompa), Darcio Gianelli (trombone) e Darrin Coleman Milling (trombone baixo).