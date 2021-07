PGE abre seleção para programa de estágio de pós-graduação

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) amplia as possibilidades de estágios no órgão criando um programa para estudantes de cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu.

O edital do primeiro processo seletivo para estágios de pós-graduação foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (6/7) e prevê também a formação de cadastro reserva.As inscrições estão abertas até 18 de julho no site da PGE (www.pge.rs.gov.br/estagio).



Vagas oferecidas :

• Dez vagas e formação de cadastro reserva para órgãos da PGE sediados em Porto Alegre para pós-graduandos em Direito

• Uma vaga e formação de cadastro reserva para a Procuradoria nos tribunais superiores (Brasília) para pós-graduandos em Direito

• Uma vaga e formação de cadastro reserva para órgãos da PGE sediados em Porto Alegre para pós-graduandos em Administração ou Gestão Pública

• Uma vaga e formação de cadastro reserva para órgãos da PGE sediados em Porto Alegre para pós-graduandos em Ciência da Computação ou Tecnologia da Informação

• Uma vaga e formação de cadastro reserva para órgãos da PGE sediados em Porto Alegre para pós-graduandos em Estatística

• Uma vaga e formação de cadastro reserva para órgãos da PGE sediados em Porto Alegre para pós-graduandos em Psicologia

• Formação de cadastro reserva para órgãos da PGE sediados em Porto Alegre para pós-graduandos em Ciências Contábeis

• Formação de cadastro reserva para pós-graduandos em Direito para as procuradorias regionais de Pelotas, Caxias do Sul, Canoas, Passo Fundo, Santa Maria, Santana do Livramento, Santo Ângelo, Novo Hamburgo, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Uruguaiana, Osório, Erechim e Frederico Westphalen.



O edital prevê a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e de 16% para negros. O estágio será desenvolvido em jornada de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A bolsa de estágio para estudantes de pós-graduação será de R$ 10,56 por hora de atividade, com vale-refeição de R$ 10,11 e auxílio-transporte de R$ 9,10 por dia de trabalho. O valor total mensal da bolsa, considerando os meses com 21 dias úteis e a carga horária de seis horas/dia, será de R$ 1.744,08.



Na inscrição, o candidato deverá enviar, em PDF, currículo lattes; histórico escolar do curso de graduação; certificados e diplomas, ou certidões equivalentes, de conclusão do curso de graduação e pós-graduação (se tiver); cópia do RG ou outro documento oficial com foto; os termos de autodeclaração constantes dos anexos do edital; declaração da instituição de ensino indicando expressamente que o candidato se encontra inscrito em programa de pós-graduação, lato ou stricto sensu, contendo a data de ingresso e a possível data de término ou comprovante de matrícula que ateste estar inscrito regularmente no programa.

Para candidatos portadores de deficiência, laudo médico original, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional da Doença (CID) e a causa provável da deficiência.

Todos os documentos anexados devem conter, na descrição, o nome completo do candidato. Não poderão se candidatar os estudantes que estejam a menos de seis meses do prazo máximo para conclusão do curso.



As etapas do processo seletivo estão detalhadas no edital. A prova de redação será realizada no dia 20 de julho, por meio de link que será enviado aos candidatos por e-mail.