SC: Trabalhadores de indústrias serão vacinados contra covid-19 a partir desta sexta-feira

A Secretaria de Saúde de São Miguel do Oeste irá destinar 30% das doses de vacina contra covid recebidas a partir desta sexta-feira, 09, aos trabalhadores de indústrias, conforme orientação do Estado.

De acordo com a secretária, Daiana Sirtoli, a Acismo está atuando como parceira na organização desta ação. “Os representantes das indústrias que se enquadram nas atividades listadas, devem entrar em contato com a entidade até esta quarta-feira (07), pelo telefone (49) 3622-0879 ou WhatsApp (49) 9 8839 0033. O cadastro e agendamento será pelo site do Município, mas a Acismo repassará todas as orientações para este procedimento”, explica.

A imunização deste público deve iniciar às 13h desta sexta-feira, na Praça Walnir Bottaro Daniel, de forma paralela à vacinação por faixa etária.

Confira as atividades industriais abrangidas:

- Produção, transformação e extração florestal, de petróleo, gás e minerais;

- Fabricação de alimentos, bebidas, calçados e acessórios, derivados do petróleo e biocombustível, fumo, máquinas e equipamentos, móveis, papel e celulose, produtos de metal, de minerais não metálicos e metalurgia, produtos químicos, farmoquímicos, farmacêuticos, roupas e tecidos;

- Produção e manutenção de veículos e outros equipamentos de transporte, bem como atividades auxiliares dos transportes;

- Coleta, produção e tratamento de energia, gás, água, esgoto, resíduos;

- Atividades de correio e entregas, de telecomunicações, de impressão, gravação e reprodução;

- Construção civil;

- Atividades de educação, saúde e segurança dos trabalhadores industriais.

A vacinação contra covid prossegue nesta quinta, 08, e sexta-feira, 09, em São Miguel do Oeste. Na quinta-feira, das 08h às 16h, na Praça Walnir Bottaro Daniel, serão atendidas as lactantes com bebês de um ano acima e as pessoas com 43 e 44 anos de idade. Na sexta, a partir das 08h da manhã, será a vez das pessoas com 42 anos e, à tarde, inicia a vacinação, por agendamento via Acismo, dos funcionários de indústrias.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um Comprovante de Residência, Cartão SUS, Carteira de Vacinação e o RG ou CPF. No caso das lactantes, também é preciso apresentar um relatório ou prescrição médica. Já para os funcionários de indústrias, será preciso ter o nome previamente agendado.

As pessoas pertencentes a grupos prioritários já contemplados, mas que ainda não receberam a primeira dose, também podem comparecer ao local nestas oportunidades.

Quem estiver com sintomas gripais ou tiver positivado para covid nos últimos 30 dias deve aguardar para receber a vacina em outra oportunidade. Também é preciso observar o intervalo de pelo menos 14 dias da vacina contra a gripe.

