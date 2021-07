Procuradoria-Geral do Estado e Ministério Público Estadual ajuízam Ação Civil Pública por danos do herbicida 2.4-D

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) ajuizou, juntamente com o Ministério Público Estadual (MPRS), na segunda-feira (5/7), Ação Civil Pública de responsabilidade contra a empresa produtora de agrotóxicos com o princípio ativo 2.4-D Adama Brasil S.A., em razão de danos provocados pelo 2.4-D em cultivos sensíveis e à saúde da população. A Adama foi a única produtora do herbicida que não aderiu ao acordo para mitigação de danos, proposto pela PGE e pelo MPRS.

PGE e MPRS pedem a condenação da empresa ao pagamento de indenização pelo risco da atividade desenvolvida e por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, em valor não inferior a R$ 21,77 milhões, a ser revertido ao Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados.

Os acordos foram firmados com as demais empresas, buscando reparação de prejuízos causados pelo produto, estabelecendo a implantação de projetos de Tecnologia da Informação em favor das secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, além da testagem de amostras de vegetais contaminados.