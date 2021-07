Colégio Júlio de Castilhos cede Auditório para vacinação contra Covid-19

Com a iniciativa, foram criadas dez estações de vacina no auditório do colégio - Foto: Divulgação SES

Para oferecer maior comodidade à população de Porto Alegre, evitando filas e garantindo um atendimento humanizado para a espera da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria da Educação (Seduc) cedeu o Auditório do Colégio Júlio de Castilhos para a Unidade de Saúde Modelo do bairro Santana.

Com a iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram criadas dez estações de vacina.

A ação permitiu ainda que fossem disponibilizadas cadeiras e uma área coberta para evitar a chuva e o vento nos dias mais frios.

Para a diretora do Colégio Júlio de Castilhos, Maria Berenice Moura Alves, este é um ato solidário que beneficia a comunidade da região e fortalece as ações de combate à Covid-19. “Estamos muito orgulhosos em fazer parte desta grande ação que qualifica a vacinação em Porto Alegre. Este é um ato feito em comum acordo entre os entes do poder público e dá o protagonismo para a nossa instituição de ensino contribuir com a população. Estamos muito felizes”, destaca.

“Com o frio rigoroso do nosso inverno gaúcho, os profissionais da saúde e os pacientes ficavam muito expostos às variáveis climáticas. Agora, por meio desta parceria, conseguimos um espaço com conforto e segurança para atender as pessoas de forma mais qualificada”, explica a gerente da Unidade de Saúde Modelo, Daniela Vidal.

A Unidade de Saúde Modelo fica localizada na Rua Jerônimo de Ornelas, 55, no bairro Santana. A vacinação ocorre das 8h às 17h, e a unidade fica aberta das 7h às 22h.