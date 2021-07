Governo divulga 37ª edição do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul

O primeiro exemplar do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul de 2021 foi divulgado na sexta-feira (2/7). Com seis artigos, a publicação editada pelo Departamento de Planejamento Governamental (Deplan) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) chega à 37ª edição. Criado na década de 1950, o boletim é uma referência na construção de leituras geográficas que consideram o Rio Grande do Sul.

Os artigos que compõem o material tratam de questões diversas:Paisagem do Barra Shopping Sul e seu entorno, de Andréia Castro de Paula Nunes, Bruno Gelain, Edgar Velozo, Tiago Antonio Zilio e Roberto Verdum;Transescalaridade da atividade carbonífera em Candiota, de Paula Vanacor, Tânia Marques Strohaecker e Antonio Paulo Cargnin;Inundações na bacia hidrográfica Taquari-Antas – estudo de caso do município de Encantado, de George Gonçalves, Gabriel dos Santos, Lukas Boeira, Alessandra Lazuta, Guilherme Bartels e Gilberto Collares;O acesso desigual às Tecnologias de Informação e Comunicação no espaço urbano e regional: estudo de caso para Porto Alegre, de Guilherme Dalcin, Letícia Corrêa, Luise Libera, Luísa Caye, André Melati e Heleniza Campos;Tempo e a produção do espaço: diálogos com Milton Santos e Henri Lefebvre sob o horizonte do rural na região de Erechim, de Éverton Kozenieski; eImplicações socioambientais e jurídicas do uso da terra na planície de inundação do Arroio Cadena, Santa Maria, de Medianeira Garcia e Bernardo Penna e Souza são os autores de.

•O conteúdo pode ser acessado aqui.

Além do lançamento da 37ª edição, o Deplan/SPGG anunciou a data de 1º de setembro como prazo para a chamada de trabalhos para a próxima edição.

Boletim Geográfico

Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul é uma publicação semestral da SPGG que tem como objetivo a divulgação de artigos de caráter técnico e científico voltado para a Geografia e áreas afins, como cartografia, sociologia, história, economia, geologia, ciência política, entre outras, com enfoque em estudos aplicados que tenham o Rio Grande do Sul como elemento presente nas escalas internacional, nacional, regional ou local.

Com duas edições por ano, encontra-se permanentemente aberto para submissão de trabalhos. Para isso, é necessário fazer um cadastro no Portal de Revistas Eletrônicas e seguir as instruções para o envio.

•Clique aqui e saiba mais sobre as normas para publicação.