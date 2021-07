Brasileira que chegou ao topo do Everest é convidada do Sem Censura

Dos 30 brasileiros que já chegaram ao cume do Monte Everest, montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros, seis são mulheres. A brasileira Aretha Duarte, primeira mulher negra latino-americana a realizar o feito, é uma delas. A montanhista e empreendedora social é a entrevistada do programa Sem Censura desta segunda-feira (5), que vai ao ar às 21h30, na TV Brasil.

Aretha se apaixonou pelo montanhismo em 2004, durante a faculdade de Educação Física. Desde então, participa de expedições pelos mais altos montes do planeta, até conquistar o maior de todos, às 10h24 do dia 23 de maio deste ano. Ela transformou um sonho em realidade e compartilha a experiência com os telespectadores da TV Brasil.

Nesta edição, Marina Machado e os debatedores convidados Jussiara Ferreira, empreendedora ambiental, e David Henrique, professor de Educação Física, montanhista e escalador, conversam com Aretha sobre a sua preparação para superar o desafio de chegar ao cume do Everest e sobre a trajetória dela dentro do esporte. Ela recorda como juntar latinhas e lixo reciclável serviu para concretizar planos e tornar-se exemplo para outras pessoas.

Em seu novo formato, com linguagem clara e ritmo ágil, o Sem Censura explora perguntas dos debatedores e respostas do convidado, em um bate-papo direto. O público pode interagir e enviar perguntas por meio da hashtag #novoSemCensura por meio do Facebook, Twitter e Youtube.

