Polícia Civil prende oito durante buscas a assaltantes que atacaram ônibus em Condor

As buscas aos criminosos que assaltaram os passageiros de um ônibus de turismo entre Panambi e Condor resultaram na prisão de seis homens e duas mulheres na noite do sábado (3/7). Os oito foram detidos pela Polícia Civil em Carazinho, por volta das 23 horas. Outro suspeito já havia sido preso durante a manhã com R$ 9 mil, que teriam sido levados das vítimas. A excursão seguia de Santa Maria para Foz do Iguaçu/PR.

Segundo o delegado Jader Ribeiro Duarte, da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Carazinho, os criminosos estariam escondidos em Panambi após o roubo. Desde a noite da sexta-feira (2/7), quando aconteceu o ataque ao ônibus, buscas eram realizadas na região. A Polícia Civil chegou até o grupo após monitorar outros suspeitos identificados ao longo da apuração do assalto como possíveis integrantes do bando.

— Nós sabíamos que a quadrilha era daqui e deduzimos que haveria resgate — disse o delegado.

Todos os presos eram moradores do município de Carazinho. Eles estavam em um Fiat Siena cinza, que foi abordado pelos policiais civis na BR 285. — Estavam voltando para cá, do local onde estavam escondidos. Abordamos, eles tentaram fugir, mas foram presos — explicou o delegado.

Foram encontrados com eles, quatro revólveres e uma espingarda de calibre 12. Segundo o delegado, cinco dos detidos foram identificados como participantes do assalto e os outros três – duas mulheres e um motorista – teriam ido a Panambi resgatá-los. Uma das mulheres é companheira de um dos presos e a outra é familiar. Os nomes dos presos não foram informados pela Polícia Civil.

O grupo foi detido em flagrante pelos crimes de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, além do roubo qualificado. Ainda conforme o delegado, os próprios presos teriam admitido que se separaram após o assalto e que todo o valor roubado estaria com o homem que já havia sido detido na manhã do sábado.

