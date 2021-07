Semana de 5 a 9 de julho tem 21 licitações previstas na Agenda Celic

A semana de 5 a 9 de julho conta com 21 licitações agendadas pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). No período, estão previstas licitações para locação de máquinas e equipamentos, aquisição de móveis e estofados, de serviços de informática, de tintas líquidas, de jalecos e travesseiros, além de diversos serviços como vigilância e segurança armada, contratação de empresa para fornecimento e instalação de sistema de alarme, entre outros.



Para saber mais detalhes sobre os processos da semana, acesse o site www.celic.rs.gov.br e consulte pelo número do edital.

Agenda Celic



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar de licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.



•Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 5 a 9 de julho.