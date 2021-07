Em meio à pandemia, cooperativas do RS crescem 6,4%

Faturamento do setor no Estado ficou em R$ 52,1 bilhões, aumento de 6,4% em relação a 2019 (Foto: Diones Roberto Becker)

No sábado (3/7), é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. A data é celebrada desde 1923, mas foi somente em 1995 que a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu a comemoração oficialmente, sempre no primeiro sábado do mês de julho. No Brasil, 15,5 milhões de pessoas encontram sustento nas mais de cinco mil cooperativas espalhadas em todo o país.

Mesmo com a economia em geral sendo fortemente impactada pela pandemia de Covid-19, as cooperativas do Rio Grande do Sul, por exemplo, apresentaram resultados positivos em 2020. O faturamento do setor no Estado ficou em R$ 52,1 bilhões, aumento de 6,4% em relação a 2019.

— Posso dizer que a pandemia contribuiu para esse crescimento, pois, as cooperativas em geral no mundo inteiro sempre crescem nas crises e dificuldades. As pessoas cooperam mais com suas entidades e é fundamental que a cooperativa garanta assistência técnica, transporte de mercadorias, armazenagem do produto, garantia da comercialização e preços adequados na remuneração de trabalho — diz o presidente do Sistema OCERGS, Vergílio Perius.

— O agronegócio foi favorecido pela alta das commodities e por outro lado as agroindústrias responderam muito bem, com as 63 agroindústrias aqui do Rio Grande do Sul deram uma resposta diante da necessidade de alimentar o mundo inteiro, principalmente através de exportações de produtos industrializados. Não podemos esquecer do mercado interno, que também foi ativado durante essa pandemia — complementa o dirigente.

