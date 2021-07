Polícia faz cerco aos bandidos que assaltaram ônibus de turismo na BR 158 em Condor

Segue o cerco aos bandidos que assaltaram um ônibus de turismo na BR 158, próximo ao trevo de acesso a Condor. Policiais da Brigada Militar de Panambi, Condor, Santa Bárbara do Sul, Palmeira das Missões e Passo Fundo além da Polícia Rodoviária Federal.

Durante deslocamento para auxiliar os colegas no atendimento da ocorrência, uma viatura da Brigada Militar de Panambi capotou no Bairro Wolgien. Dois policiais que estavam no veículo não se feriram.

O cerco é realizado em um mato na localidade de Capão Alto, interior de Santa Bárbara do Sul, onde os bandidos teriam entrado após abandonar o veiculo utilizado no roubo. Um deles já foi capturado na manhã deste sábado (03/07).

O assalto aconteceu no inicio da noite de sexta-feira (02) e teve como vítimas passageiros de um ônibus de excursão que saiu de Santa Maria com destino a Foz do Iguaçu.

Conforme informações, em Cruz Alta, dois indivíduos embarcaram e relataram que seria sua primeira viagem de turismo para Foz do Iguaçu. Em Panambi, embarcaram mais dois indivíduos. Os quatro indivíduos portando arma de fogo anunciaram o assalto e roubaram bens pessoais e de valores em dinheiro dos passageiros.

Na tentativa de efetuar a manobra de retorno no trevo de Condor em direção a Panambi, o condutor do ônibus não conseguiu efetuar por completo o movimento, saindo da pista e atolando o ônibus. Foi então que os assaltantes desembarcaram do ônibus empreendendo fuga e efetuando disparos de fogo.



A guarnição de Santa Bárbara do Sul se deslocou até Capão Alto, quando localizaram o veículo Vectra, cor prata, que seguia em direção contrária a viatura da Brigada Militar de Santa Bárbara do Sul.

Segundo informações da polícia, os criminosos desceram atirando do veículo atingindo a viatura de Santa Bárbara. Os policiais revidaram atirando contra os criminosos que abandonaram o veículo e fugiram em direção ao mato. O veículo foi recolhido ao depósito da empresa Guinchos Marcon.