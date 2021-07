Governo entrega primeira etapa de obras em São Bernardo do Campo

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou hoje (2) da solenidade de entrega da primeira etapa das obras de urbanização integrada nas bacias dos córregos Colina e Saracantan, em São Bernardo do Campo (SP).

“Estão inseridos [nas entregas] o sistema viário de 500 metros da Avenida Luiz Pequini; a rotatória que permite a interligação dessa via urbana com a Avenida Pery Ronchetti e o acesso ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Farina; a interligação da Avenida Wallace Simonsen e da Rua Rodolfo Primitz à Avenida Luiz Pequini; o novo sistema de sinalização por semáforos; e a canalização parcial de 430 metros do Córrego Saracantan”, divulgou, em nota, o ministério.

Recursos financeiros

O investimento nessas intervenções é de R$ 25 milhões. Todo o projeto terá investimento de R$ 39,5 milhões, dos quais R$ 37,1 milhões foram recursos captados junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por meio do Pró-Moradia, que integra o Programa Casa Verde e Amarela.

“Não têm faltado recursos públicos, fruto do tributo, do imposto do cidadão brasileiro, para investir a favor daqueles que mais precisam. Nós estamos mantendo as parcerias e mantendo o fluxo de investimentos para que as obras não sejam paralisadas. Para que os serviços sejam prestados. Para que as ações continuem a ser exercidas, porque o que nos impulsiona é servir ao povo brasileiro”, disse o ministro.

Segundo previsão do ministério, o empreendimento vai contemplar ainda a realização de obras de infraestrutura, com a instalação de redes de abastecimento de água, de coleta de esgoto sanitário, de drenagem de águas pluviais e de ligações domiciliares de energia elétrica, além da construção de dois centros comerciais e ações de regularização fundiária e trabalho social, beneficiando 1,9 mil famílias.

O ministro assinou hoje também o termo que autoriza o início da construção de um centro comercial próximo ao Complexo do Areião, parte integrante do Projeto Mananciais, além de visitar as obras de canalização e urbanização do Ribeirão dos Couros.