Estado entrega recuperação da VRS-851 em Serafina Corrêa

As obras de recuperação da VRS-851, em Serafina Corrêa, estão oficialmente concluídas. Nesta sexta-feira (2/7), o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, esteve no município para conferir as condições de tráfego renovadas na rodovia.

Contratadas e fiscalizadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), as melhorias abrangem cerca de nove quilômetros entre a sede do município e o Rio Carreiro, afluente da margem direita do Rio das Antas.

"A partir de agora, a comunidade regional receberá uma rodovia muito mais segura e que reduzirá o custo logístico para o escoamento da produção", comemorou Costella. "Com o plano de obras de R$ 1,3 bilhão anunciado pelo governador Eduardo Leite, conseguiremos recuperar mais de 2,6 mil quilômetros de estradas, assim como fizemos na VRS-851."

Os serviços em Serafina Corrêa envolveram a restauração do pavimento, com a implantação de uma nova capa asfáltica, e da sinalização de pista. O eixo central e as laterais tiveram a pintura revitalizada. As ações contaram com investimento de R$ 1,5 milhão do Tesouro do Estado.

O prefeito Valdir Bianchet ressaltou que a obra era uma reivindicação antiga da comunidade e saudou os esforços do Estado na conclusão dos trabalhos. "Agradecemos ao secretário Costella, que nos recebeu e ouviu nosso pleito. É uma conquista que beneficiará os munícipes, nossa indústria local e atividade agrícola", acrescentou.