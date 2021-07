Fiscais da Secretaria da Agricultura apreendem mais de 667 toneladas de sementes sem origem

Uma operação da fiscalização da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) em Santiago constatou, nesta quinta-feira (1/7), o beneficiamento de sementes piratas em sacos brancos, sem etiqueta e sem documentação de origem.

A operação contou com cinco engenheiros agrônomos da secretaria, que receberam uma denúncia anônima. No local, foram encontradas as seguintes sementes: 53,4 toneladas de soja, 143,2 toneladas de trigo, 6,3 toneladas de azevém, 250 toneladas de aveia preta e 214,5 toneladas de aveia branca, totalizando 667,4 toneladas.

“A comercialização das sementes está suspensa até que sejam apresentados documentos. Nós já estamos em contato com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da capital, para que eles também tomem as providências no âmbito da competência federal”, afirma o chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários (Disa) da Seapdr, Rafael Lima.

O ministério é responsável pela fiscalização em locais onde há beneficiamento, reembalagem e produção de sementes. A Seapdr age na parte comercial.

“Agora nós queremos identificar a origem do material vegetativo, se era de produção própria ou se havia outros envolvidos”, destaca Lima.