No Dia Nacional do Bombeiro, alunos oficiais do CBMRS recebem espadins

Os 53 alunos oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) receberam os espadins da corporação em solenidade realizada nesta sexta-feira (2/7). A cerimônia ocorreu no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, e marcou as comemorações do Dia Nacional do Bombeiro.

O espadim tem por designação o Patrono Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, Dom Pedro II, que, quando imperador, instituiu o decreto de "serviço de extinção de incêndios". O espadim Dom Pedro II é uma referência à espada do imperador, símbolo do aluno oficial em sua busca pelo conhecimento e entrega aos valores da corporação. A honraria é entregue após o período básico de adaptação.

Cadetes agora avançam no curso de formação de oficiais do CBMRS, após a etapa de ambientação - Foto: Rodrigo Ziebell / GVG

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, enfatizou aos cadetes a importância de ingressar no CBMRS. “Quero parabenizá-los pela conquista. Esta é uma instituição diferenciada e com uma seleção extremamente disputada. Desejo aos alunos oficiais muito sucesso no curso de formação de oficiais da corporação e em breve os verei novamente para comemorar suas formaturas, quando estarão prontos a defender a sociedade”, disse Ranolfo.

O comandante-geral do CBMRS, coronel César Eduardo Bonfanti, apontou o momento histórico dos cadetes, que integram a primeira turma de alunos oficiais da instituição após a emancipação, que desvinculou os bombeiros da Brigada Militar.

“Hoje somos referência nacional para licenciamento de Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e certamente vocês irão contribuir para este e outros trabalhos qualificados da corporação”, celebrou.

Honraria é entregue ao aluno oficial do CBMRS após o período básico de adaptação - Foto: Rodrigo Ziebell / GVG

Na cerimônia também foram entregues comendas do CBMRS como forma de homenagear pessoas e entidades que contribuíram para o engrandecimento da corporação. O comandante-geral e o vice-governador entregaram as condecorações às autoridades civis e militares que fizeram jus à distinção.

A solenidade atendeu aos protocolos sanitários e de segurança em relação à Covid-19, com disponibilização de álcool gel e uso obrigatório de máscara.

Curso de formação

Os cadetes agora avançam no curso de formação de oficiais do CBMRS, após a etapa de ambientação. O curso, iniciado ainda em março de 2021, tem 2.700 horas/aula, divididas em oito módulos. A capacitação dura cerca de 16 meses. Ao final de um ano de curso, os alunos oficiais iniciam o estágio prático supervisionado.