Governadores do RS e de SC discutem protocolo de intenções para integração da malha rodoviária

Em Florianópolis, o governador Eduardo Leite se reuniu, nesta sexta-feira (2/7), com o governador catarinense, Carlos Moisés. Acompanhado do diretor-presidente do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, o governador e o chefe do Executivo de SC discutiram a elaboração de um protocolo de intenções para integrar a malha rodoviária dos dois Estados.

“Conversamos sobre algumas obras que são caras a ambos os Estados, como o acesso ao Parque Nacional dos Aparados da Serra, dos dois lados (RS e SC), entre outras intervenções que são relevantes para os dois Estados. Esperamos que, em breve, possamos nos encontrar para fazer o encaminhamento deste protocolo de intenções para que coloquemos em prática obras que são vistas como prioritárias para os dois Estados, que conectam nossas economias, para que todos saiam ganhando”, disse Leite.

O plano de obras que integra o programa Avançar, anunciado no começo de junho, já abrange alguns dos pontos que fazem parte dessa integração, como a conclusão da pavimentação da ERS-020, entre Cambará do Sul e a interseção com a BR-285. Além disso, o plano de obras também prevê o asfaltamento do acesso ao cânion Itaimbezinho, no Parque Nacional Aparados da Serra, em Cambará do Sul. Atualmente, o acesso de 17 quilômetros não é pavimentado.

Faustino destacou as tratativas para a recuperação emergencial da ponte das Goiabeiras, na ERS-110, que se conecta ao lado catarinense na ESC-114. “Na divisa entre os dois Estados tem o Rio Pelotas, que passa por cima da ponte em eventos de cheia, e isso danifica a estrutura. Inicialmente, faremos uma ação para recuperação da ponte”, informou o diretor-geral do Daer.

Na reunião, também foi discutida a possibilidade da construção de uma ponte entre Barra do Guarita, no RS, e Itapiranga, em SC. Hoje, a travessia é feita por meio de uma balsa.

“Foi uma reunião importantíssima que certamente trará frutos significativos para a integração dessa malha rodoviária, que é tão carente de investimentos nos dois Estados na região", concluiu Faustino.

A expectativa é de que o início das obras de acesso ao cânion Itaimbezinho possam começar em agosto.

Plano de Obras

Dentro do programa Avançar, o plano de obras prevê o investimento de R$ 1,3 bilhão em 28 acessos municipais e 20 ligações regionais, na elaboração de 39 projetos executivos, na quitação de recursos necessários para conclusão de obras contratadas via 39 convênios em vigor em diferentes cidades do Estado e na conservação e recuperação de rodovias.

As obras serão realizadas nas nove regiões funcionais do Daer. A abrangência das regiões está detalhada com base nos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

