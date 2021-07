RS recebe mais de meio milhão de vacinas contra Covid-19 nos próximos dias

Nos próximos dias, o Rio Grande do Sul receberá 526.490 vacinas contra a Covid-19, em três remessas diferentes. Na madrugada de sábado (3/7), à 0h25, chegam 136.890 doses da Pfizer. Ainda no sábado, às 17h55, desembarcam 186.750 doses da AstraZeneca. Sem data confirmada, também se somam ao estoque 202.850 doses de Janssen. Informações sobre destinação, rateio das doses por município e data de distribuição ainda não foram definidas pela Secretaria da Saúde (SES) até a manhã desta sexta-feira (2/7).

A secretária adjunta Ana Costa reafirma a importância de todos buscarem a segunda dose do imunizante contra a Covid-19: “As vacinas estão disponíveis nos municípios, e eles estão prontos para vacinar. As doses estão sendo distribuídas com agilidade assim que chegam ao Estado. As pessoas precisam se conscientizar que o esquema vacinal não está completo sem a segunda dose, que a imunização completa só se dá com a segunda aplicação. Exceção à vacina da Janssen, que é dose única, todas as outras requerem a dose de reforço”, explicou.

O Estado alcançou a marca de 53,7% de toda a população acima de 18 anos que já recebeu, pelo menos, a primeira dose, e 21,5% está com o esquema vacinal completo, sendo um dos estados brasileiros que mais aplicou a vacina contra a Covid-19. O total de doses aplicadas até esta sexta-feira (2/7), entre dose 1 e 2 ou dose única, é de 6.675.151 desde o início da campanha.