Operação kavãn investiga conflito indígena na reserva do Guarita em Tenente Portela

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (30), a Operação kavãn, que investiga diversos crimes praticados em decorrência de conflitos ocorridos no final do ano passado na aldeia indígena Ventarra, em Erebango/RS, dentre eles a tentativa de homicídio de um indígena, vítima de disparo de arma de fogo.

Cerca de 40 policiais federais cumprem 07 mandados de Busca e Apreensão na referida aldeia, na zona urbana da cidade e na Terra Indígena Guarita, em Tenente Portela/RS. A ação conta com o apoio da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da SUSEPE. Mais de 140 agentes públicos estão envolvidos na operação. A deflagração ainda conta com apoio operacional da CAOP, setor de aviação da Polícia Federal.

Durante a investigação a Polícia Federal encontrou indícios de que os dois grupos indígenas rivais, reforçados por indivíduos de outras áreas indígenas, utilizaram armas de fogo na disputa do comando da Aldeia, colocando em risco a vida de outros indígenas vulneráveis, como crianças e idosos.

