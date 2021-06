Homem morre ao cair de carroceria de camionete em Tiradentes do Sul

Um homem morreu em um acidente na tarde deste sábado, 26, em Tiradentes do Sul. Segundo as informações, ele estava na caçamba de uma caminhonete, que trafegava pela BR-468 quando caiu e bateu a cabeça com força.

A vítima foi identificada por Flávio Luiz Kretschmann de 58 anos. Ele será sepultado neste domingo em Crissiumal.

