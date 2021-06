Fiscalização apreende sementes piratas e agrotóxicos na região de Frederico Westphalen

Uma ação realizada por 17 fiscais estaduais agropecuários e técnicos agrícolas da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), entre os dias 21 e 25 de junho, apreendeu 111 toneladas de sementes de trigo sem procedência e 4.850 litros de agrotóxicos impróprios para uso e comércio, entre eles, 1.160 litros de produtos à base de Paraquate, herbicida que está proibido de ser aplicado, comercializado e fabricado no Brasil desde setembro de 2020.

Expirou em maio deste ano, o prazo para produtores usarem os estoques remanescentes deste pesticida. Ao todo, foram efetuadas mais de 40 fiscalizações entre comércio, propriedades rurais e responsáveis técnicos, nos municípios de Palmeira das Missões, Nonoai, Frederico Westphalen, Liberato Salzano, Constantina, Boa Vista das Missões e Seberi.

O chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários (DISA), da SEAPDR, Rafael Friedrich de Lima, explica que a região alvo da ação vinha sendo monitorada.

— O principal objetivo da operação foi justamente coibir a ilegalidade no uso de agrotóxicos vencidos e proibidos, com alteração de lote e de validade, além de impedir que o produtor rural seja vítima de produtos sem qualidade, como as sementes piratas que foram identificadas e que seriam comercializadas — afirmou o chefe da DISA.

Dentre as irregularidades envolvendo agrotóxicos, os servidores identificaram produtos vencidos, com data e lotes apagados e armazenados em locais sem licença ambiental.

Rafael Friedrich de Lima relata que durante a fiscalização, a equipe recebeu outras denúncias que ainda serão apuradas, como contrabando de agrotóxicos a base de Paraquate vindos da Argentina e comércio de sementes e grãos envolvendo emissão de notas frias para acesso à financiamento agrícola.

Foram emitidos 40 termos de fiscalização no comércio, 26 autos de infrações para o comércio, oito autos de infração para profissionais e dois termos de fiscalização a produtor rural.

