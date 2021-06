BM realiza ação conjunta com a Receita Federal com o objetivo de coibir o comércio ilegal de vinhos estrangeiros no país

No período de 18 a 23 de junho, Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira realizaram apoio a Receita Federal na fiscalização de comércios e abordagem de veículos suspeitos na área do 4º BPAF, com a finalidade de coibir contrabando/descaminho e comércio de produtos importados sem autorização.

Foram apreendidas 813 garrafas de cerveja, 840 latas de cerveja, 63 garrafas de Fernet, 1220 garrafas de vinho, 01 garrafa de Vodka, 19 garrafas de Licor, 13 garrafas de Whisky, 06 garrafas de Tequila, 52 latas de Red Bull, 18 litros de óleo de Girassol e 5 sacos de mercadorias diversas.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Receita Federal, os contribuintes fiscalizados perderão as mercadorias ilegais e os veículos utilizados para as práticas criminosas, além de responder pelo crime de contrabando.

