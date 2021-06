Equipe da Saúde vistoria parque de exposições para estabelecer protocolos sanitários da Expointer 2021

Uma equipe de técnicos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) esteve nesta quinta-feira (24/6) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para avaliar espaços, procedimentos e pavilhões administrados pelas copromotoras da Expointer. A tradicional feira será realizada entre os dias 4 e 12 de setembro de 2021.

Os dados levantados serão utilizados para estabelecer protocolos sanitários específicos para cada tipo de atividade que ocorre durante uma Expointer, como as exposições e premiações dos animais, a disposição de estandes e a circulação de pessoas no pavilhão da Agricultura Familiar e o Parque de Máquinas.

A feira agropecuária, em sua 44ª edição, deverá ter controle de público e restrições, atendendo a implementação de rigorosos protocolos sanitários.

“Os técnicos da Saúde estão concluindo as diretrizes gerais dos protocolos de saúde a serem aplicados na Expointer 2021, e este acompanhamento foi para, em conjunto com cada copromotora, simularmos e planejarmos no detalhe cada atividade a ser realizada durante a feira", afirma o subsecretário do parque, Gabriel Fogaça.

De acordo com a especialista em saúde do Cevs Cintia Simoni, a Expointer é o primeiro grande evento que a Saúde analisa depois do início da pandemia de Covid-19. “Usamos como referência regramentos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da própria Anvisa para a realização de grandes eventos. Percebemos um compromisso e uma cooperação muito grande das copromotoras da Expointer”, afirma.

Os protocolos de saúde serão concluídos e publicados após serem aprovados pela Comissão Executiva da Expointer. “Esses protocolos não são apenas para restringir, mas também uma grande ação educativa. Vamos utilizar a realização do evento para ser uma grande campanha de combate à proliferação do vírus”, afirma Fogaça.

Além de integrantes da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr),acompanharam a visita representantes da prefeitura de Esteio, do Sistema Ocergs, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS) e do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas (Simers).