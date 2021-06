Servidores do programa Sentinela participam de operação no Acre e Rondônia

Cinco servidores do programa Sentinela da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) participaram de força-tarefa do Ministério da Agricultura, a convite do programa Vigifronteira, na região de fronteira do Acre e de Rondônia.

A Operação Ronda Agro V contou com 56 servidores do ministério de diferentes Estados e servidores da Defesa Agropecuária Estadual do Acre, Rondônia, Piauí e Rio Grande do Sul. A ação ocorreu entre os dias 13 e 19 de junho. Foram realizadas atividades de fiscalização em trânsito, de propriedades rurais e comércio com foco no trânsito de animais, vegetais, produtos de origem animal e vegetal, medicamentos de uso veterinário e agrotóxicos. Os dados gerais da operação deverão ser publicados em breve pelo Ministério da Agricultura.

O Vigifronteira compõe o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e realiza operações integradas com os diversos órgãos de segurança, defesa e fiscalização. O apoio de segurança às equipes foi prestado pelo Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, além do policiamento estadual como a polícia de fronteira do Acre.

“A experiência foi extremamente válida, para conhecer a realidade na região Norte do país e verificar as diferenças e semelhanças que encontramos aqui na região de fronteira do Rio Grande do Sul”, afirma Francisco Lopes, coordenador do programa Sentinela na Seapdr.