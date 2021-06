Polícia Civil cumpre mandados contra quadrilha especializada em falsificação de agrotóxicos

Agentes da Polícia Civil cumprem nesta terça-feira (22) 58 mandados de busca, apreensão e de prisão em quatro estados contra suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em falsificação de agrotóxicos.

As ordens judiciais foram autorizadas no âmbito da Operação Alquimia, a partir de investigações no Rio Grande do Sul, mas com desdobramentos em outras regiões do país, como Ribeirão Preto (SP), cidade apontada como ponto de origem das fraudes e base da liderança da organização criminosa.

Ao todo são 53 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva em 15 cidades do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Bahia com apoio de Polícias Civis desses estados, além da Polícia Ambiental de Cruz Alta (RS). Também houve três prisões em flagrante durante as diligências.

Segundo a Polícia Civil, o homem apontado como líder da quadrilha, de Ribeirão Preto, foi um dos cinco presos preventivamente nesta terça-feira. Outros nove mandados foram autorizados no município paulista.

Também há alvos em cidades como Feira de Santana (BA) e Sinop (MT), além de 12 cidades do Rio Grande do Sul: Cruz Alta, Ijuí, Cachoeira do Sul, São Borja, Santana do Livramento, Pantano Grande, Candelária, Passa Sete, Joia, Bagé, Pejuçara e Santa Cruz.

Os suspeitos também tiveram contas bancárias bloqueadas e veículos apreendidos.