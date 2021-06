BM de Tenente Portela recupera motocicleta furtada

Por volta das 20 horas do domingo (20/6), a Brigada Militar (BM) de Tenente Portela recuperou uma motocicleta que tinha sido furtada na cidade de Miraguaí, durante o sábado (19/6).

O veículo foi encontrado após uma abordagem no bairro Modelo. Os dois indivíduos que tripulavam a motocicleta foram presos pelo crime de receptação e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Tenente Portela para o registro do flagrante.

