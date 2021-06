Carro sai da pista e capota em lavoura às margens da ERS 330 em Miraguaí

Conforme apurado pela reportagem do site Clic Portela, o Ford Focus transitava pela ERS 330, sentido Redentora – Miraguaí, quando o motorista perdeu o controle da direção, saindo da pista e capotando numa lavoura ao lado da rodovia.

O SAMU foi acionado e socorreu o condutor ao Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela. Não há maiores informações sobre o estado de saúde do motorista.

O acidente de trânsito ocorreu por volta das 14h30min do domingo (20/6). A Brigada Militar (BM) de Miraguaí controlou o fluxo de veículos no local do fato.

