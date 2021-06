Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Seberi

A Brigada Militar (BM) prendeu um indivíduo de 37 anos de idade devido ao porte ilegal de arma de fogo em Seberi. O fato aconteceu na madrugada do domingo (20/6).

O revólver calibre 32, com a numeração raspada e municiado com seis cartuchos intactos, foi encontrado durante revista pessoal.

O homem e a arma de fogo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para o registro do flagrante.

