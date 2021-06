Campo Novo registra 43 casos ativos de Covid-19

Conforme o novo boletim epidemiológico divulgado na manhã desta quarta-feira (16), pela secretaria de saúde, o município apresenta 43 casos ativos da doença, 27 aguardando resultado laboratorial e 09 internações.

Desde o começo da pandemia, Campo Novo contabiliza 578 casos de coronavírus.

A prefeitura pede aos munícipes que redobrem os cuidados e evitem aglomerações.

