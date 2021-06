Redentora registra a 26ª morte em decorrência da Covid-19

A secretaria de saúde confirmou a vigésima sexta morte em decorrência nesta terça-feira (15). A vítima é uma mulher de 76 anos, com comorbidades, que estava internada no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Desde o início da pandemia 912 pessoas testaram positivo para a Covid-19 no município, destas 865 estão curadas.

